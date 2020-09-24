لبنان | شركة “سيتي بلو” تعاود رفع النفايات في الإقليم والشوف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين النفايات في الشوف غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على “تويتر”: “عطفاً على ما أعلنته البارحة عن الإتصالات التي أجريناها مع كل من وزير المالية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار ومتعهد الفرز بهدف حل مشكلة إضراب الموظفين في معمل الفرز في العمروسية، تم اليوم بهمة الخيرين حل هذا الأمر، و عليه سوف تعاود شركة “سيتي بلو” رفع النفايات في الإقليم والشوف”.

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