لبنان | بالفيديو: هجم على زملائه بالساطور في سوبر ماركت “لو شركوتيه عون”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر هجوم احد موظفي قسم اللحوم في سوبر ماركت “لو شركوتيه عون” في ادونيس على زملائه بالساطور، واصابته عدداً منهم قبل ان يتمكن من الفرار.

وبحسب ما اكده مصدر امني لـ”صوت بيروت انترناشونال” فان الموظف الذي هاجم زملائه يدعى م ع يحمل الجنسية اللبنانية، والجروح التي تعرض له زملائه طفيفة وهم من الجنسية اللبنانية والسورية، وقد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، واشار المصدر الى ان الخلاف سببه شخصي وتعمل القوى الامنيه على تحديد مكان م ع.