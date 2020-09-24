لبنان | طالبة أجرت الامتحانات الرسمية في النبطية رغم علمها بإصابتها بكورونا!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ 3 دقائق

أجرت الطالبة أ.ع من بلدة الهبارية الجنوبية الامتحانات الرسمية رغم إصابتها بفيروس كورونا ورغم علمها المسبق بذلك.

وفي التفاصيل، حضرت الطالبة الى مركز الامتحان الرسمي في النبطية يومي ٢١ و٢٢ أيلول وأجرت الامتحان دون اعلام مدير المركز بأنها مصابة بالفيروس، وقد حضرت اليوم الى مركز الامتحان مع فحص الـpcr الايجابي لتقدمه لرئيس المركز، ضاربة بعرض الحائط كل المخاطر التي قد تلحقها بمن خالطته، ما دفع برئيس المركز الى ابلاغ دائرة الامتحانات الرسمية بالامر.

وبحسب مصادر متابعة، فإن دائرة الامتحانات الرسمية أبلغت الطالبة المصابة بأنها بصدد تقديم دعوى لدى النيابة العامة.

وعُلم أنه على ضوء ما حصل جرى حجر المعلمتين اللتين أشرفتا على الامتحان، وتم الاتصال بالطالبة التي أكدت أنها لا تعاني من أعراض.