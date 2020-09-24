- 1/2
- 2/2
مصرف لبنان
أعلن مصرف لبنان، في بيان أن “عطفاً على المعلومات المتداولة في الإعلام حول إصابات بجائحة الكورونا في مصرف لبنان، نؤكد ان العدد التراكمي منذ شهر آذار وحتى الان هو 17 إصابة ومعظمهم شفي وعاود العمل، ولا أحد منهم لديه عمل أو تواصل مع إدارة المصرف العليا.”
وقال إن نتائج نواب الحاكم الاربعة قد اُثبتت بفحصين مخبريين وقد أتت سلبية.
وأضاف أن “حاكم المصرف أجرى الفحص لأسباب السفر وهو لم يحضر أي اجتماع دون اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وقد أتت نتائج الفحص سلبية.
ونأمل عدم نشر معلومات عن مصرف لبنان الا بعد مراجعته.”
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد إصابة 17 موظفاً في مصررف لبنان.. ماذا عن صحة الحاكم ونوابه الأربعة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.