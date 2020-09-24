لبنان | بعد إصابة 17 موظفاً في مصررف لبنان.. ماذا عن صحة الحاكم ونوابه الأربعة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ 53 دقيقة

أعلن مصرف لبنان، في بيان أن “عطفاً على المعلومات المتداولة في الإعلام حول إصابات بجائحة الكورونا في مصرف لبنان، نؤكد ان العدد التراكمي منذ شهر آذار وحتى الان هو 17 إصابة ومعظمهم شفي وعاود العمل، ولا أحد منهم لديه عمل أو تواصل مع إدارة المصرف العليا.”

وقال إن نتائج نواب الحاكم الاربعة قد اُثبتت بفحصين مخبريين وقد أتت سلبية.

وأضاف أن “حاكم المصرف أجرى الفحص لأسباب السفر وهو لم يحضر أي اجتماع دون اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وقد أتت نتائج الفحص سلبية.

ونأمل عدم نشر معلومات عن مصرف لبنان الا بعد مراجعته.”