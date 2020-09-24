لبنان | بعد تأكد إصابة موظف في “الاسكان” بـ”كورونا”.. المؤسسة تقوم بإجراءات التعقيم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد انتشار خبر اصابة موظف في المؤسسة العامة للاسكان بفيروس “كورونا”، اكد مصدر في المؤسسة الخبر لـ”المركزية”، موضحاً ان المصاب غادر مكتبه ظهر يوم امس الاربعاء فور معرفته بالنتيجة الإيجابية من دون التثبت من انه كان يعرف انه مصاب ولكنه كان قد خضع للفحص قبل ايام ولم ينقطع عن العمل قبل صدور النتيجة.

ولفت المصدر الى ان عملية التعقيم بوشرت اليوم في مكاتب المؤسسة وان الموظفين الذين خالطوه سيخضعون للفحوصات بعد ظهر اليوم.

وفي التفاصيل، ذكر مواطنون قصدوا مكاتب المؤسسة العامة للاسكان صباح اليوم، ان جائحة كورونا دخلت الى المؤسسة عن طريق احد المهندسين العاملين فيها.

وافادوا ان المصاب وهو موظف في المؤسسة، كان يعرف بإصابته قبل ان يواظب على عمله لأيام ثلاثة وخالط عددا من الموظفين وتحديدا منذ مطلع الأسبوع الجاري.