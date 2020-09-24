لبنان | القاضي علي ابراهيم يستمع الى إفادات 11 تاجراً في قضية التلاعب بأسعار السلة الغذائية المدعومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ ساعتين

يستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم يستمع الى إفادات 11 تاجرا في قضية “التلاعب بأسعار السلة الغذائية المدعومة”، وذلك في الملف المحال اليه من المحامي التمييزي القاضي غسان الخوري بناء على الإخبار المقدم من الإعلامي سالم زهران، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وضمت إحالة القاضي الخوري لائحة بأسماء التجار المخالفين و أرقام المبالغ بالدولارات المدعومة التي حصلوا عليها لاستيراد مواد غذائية ضمن برنامج “السلة الغذائية المدعومة” من قبل وزارة الإقتصاد و مصرف لبنان،الا أن هؤلاء التجار لم يخفضوا من أسعار المبيع، بل ضاعفوها وهو أمر موثق ضمن محاضر زود بها القاضي الخوري النيابة العامة المالية مرفقة بالإخبار الذي تقدم به زهران.