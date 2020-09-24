لبنان | إخماد للحرائق وإسعاف مصابين.. الدفاع المدني: 63 مهمّة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج (مزرعة الضهر – بكيفا) وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني في أحراج القعقور (المتن).
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد 48) :
* أعشاب (عدد 37):
(م.جبل لبنان) (عدد13): كفرياسين – دير شمرا – حبوس – حراجل – عاليه – الكفاءات – بسري – الدكوانة.
وأشجار في : دير شمرا – داريا/كسروان – بعبدات – عمشيت – شحيم.
(م. لبنان الشمالي) (عدد4): الفوار- العدوي – القبّة – وادي الريحان.
(م. عكار) (عدد1) : مشحا/ضهر نصار.
(م.لبنان الجنوبي) (عدد7) : عرب طبايا – القرية – الزهراني – اللوبية – دبعال – الناقورة.
وأشجار في : صريفا.
(م. النبطية)(عدد7): حاريص – مجدل سلم – سوق الخان/راشيا الفخار – النبطية – الخيام – بلاط – الهرماس.
(م. البقاع) (عدد5): القرعون – عنجر – المدينة الصناعية/زحلة – مجدل عنجر – اوتوستراد زحلة.
* منازل (عدد4) : النبطية (*2) – حي السريان – الصفير.
* سيارات (عدد1) : بيك أب في سبنيه.
* مؤسسات (عدد2) : داخل محل لبيع وتصليح الابواب في جونية – داخل معمل لصنع الحلويات في عين حالا.
* كهرباء (عدد1) : مولد في وادي شحرور.
* نفايات (عدد1) : واعشاب في : الحدث.
– نقل وإسعاف (عدد13) :
* حوادث (عدد11): النمورة – البربير – فردان – حمانا – برج البراجنة – الأوزاعي – الحمرا – ساحة النجمة – مستيتا – الغبيري- سليم سلام.
* حوادث سير(عدد2) : أوتوستراد الزلقا ونقل قتيل إلى المستشفى – صور ونقل جريح إلى المستشفى.
– مهمات خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (عدد2):
تعقيم بلدة عرمون – تعقيم داخل مدرسة راسنحاش الرسمية.
مجموع المهام المنفذة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة : 63 مهمة
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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