لبنان | قوى الأمن توقع بسارقين قاما بالسطو على مبالغ مالية من محل لقطع السيارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 10:56 صباحًا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أن “بتاريخ 9-9-2020، اقدم مجهول على سرقة حوالى /7000/$ و/2,150,000/ ل.ل. من داخل محلّ أكسسوار سيارات في محلّة الغازيّة.”

وقالت إن “نتيجةً للاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، توصّلت الى معرفة هويّة الفاعليَن، وهُما كلّ من:

• ب. ش. ( 1992، لبناني)

• أ. م. (1996، لبناني)”

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وعلى الأثر، نفذّت هذه المفرزة مداهمة خاطفة، نتج عنها توقيف الأوّل في محلّة حاصبيا.

وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة المبلغ المذكور أعلاه بالاشتراك مع الثّاني، وقد ضٌبِطَ بحوذته مبلغ 1683 دولاراً أميركيّاً و 650.000 ل.ل.

وأضافت: “بالتاريخ ذاته، جرى استدراج (أ.م) الى بلدة مرج الزهور، وتمكنّت من توقيفه وضبطت مبلغ /5317/$ و/1,500,000/ ل.ل الّذي كان قد خبّأهُ في منزله.

وأودع الموقوفان القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.”