لبنان | حواط: كل يوم يتم تهريب 400 ألف ليتر من البنزين.. ماذا تنتظرون لتتحركوا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 10:55 صباحًا

أشار النائب ​زياد حواط​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه “ناشدنا وطالبنا وحذرنا وما من يسمع! التهريب عبر الحدود مستمر، قوى الأمر الواقع حاكمة بأمرها، والدولة إما غائبة أو بحكم الغائبة. والنتيجة: إحتياطي ينفذ، ​مصرف لبنان​ سيرفع الدعم، ومواد أساسية تشح ويُحرم منها اللبنانيون. أمس المازوت واليوم البنزين”.

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وتساءل حواط “هل يدرك المسؤولون أن البعض يشتري تنكة البنزين بـ 50 ألف ليرة، أي ضعف سعرها لتُهرّب وتُباع بـ 75 ألف وأكثر؟ وبالتالي يهرّب يومياً ما يقارب الـ 400 ألف ليتر. أين أنتم من كل هذا؟ علماً أن شراء البنزين المهرب يتم من الزهراني أيضاً. لماذا الاستقالة من المسؤولية؟ ماذا تنتظرون لتتحركوا؟”.

الجدير بالذكر أن النائب وهبي قاطيشه كان قد ناشد قبل أيام الوزراء المعنيين في الحكومة المستقيلة، القيام بمسؤولياتهم بسبب انقطاع مادتي البنزين والمازوت كليا عن محطات الوقود بينما هي متوفرة على مفارق الطرق بأسعار خيالية، زيادة على ذلك يتم تهريبها عبر معابر التهريب العديدة بواسطة مهربين امتهنوا امتصاص دماء مواطنيهم ليحرموهم منها كليا.

كما يناشد قاطيشه بالأخص المسؤولين الأمنيين في المنطقة ورؤسائهم، للقيام بواجباتهم تجاه المواطنين وحماية لقمة عيشهم، خصوصا أنهم يعرفون جيدا المسؤولين عن التهريب وشبكاتهم التنفيذية الذين يحرمون المواطن العكاري من لقمة العيش الكريمة. إذ لا يمكن لمنطقة عكار أن تقدم خيرة أبنائها دفاعا عن حدود لبنان وحفظ سلمه الأهلي، بينما تعجز قلة من الأمنيين عن ضبط حدود محافظتهم وحفظ الحياة الكريمة لذويهم”.