كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 16 دقيقة وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال غرّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر تويتر قائلة: إستدعاء مدنيين الى القضاء العسكري يفتح مجددا ملف المحاكم الاستثنائية. إقرار التعديلات القانونية بات ملحاّ لحصر اختصاص هذه المحاكم بالغاية التي تبرر وجودها ويبقى الاساس حماية حقوق الافراد الاساسية التي تعلو ولا يعلى عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نجم: إستدعاء مدنيين الى القضاء العسكري يفتح مجددا ملف المحاكم الاستثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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