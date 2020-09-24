لبنان | تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في بشرّي وزغرتا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 10:56 صباحًا

أعلن مستشفى بشرّي الحكومي في بيان، عن حالة إيجابية في فحوص الـ PCR التي أجريت بتاريخ 21/9/2020 في مستشفى بشرّي.

وفي قضاء زغرتا أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا سجيل 18 حالة ايجابية جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، موزعة على الشكل الآتي:

Advertisements

زغرتا: 8

ارده: 4

مرياطة: 3

مجدليا: 1

رشعين: 1

سبعل: 1

إيعال: 1

البحيري: 1

وجددت الخلية تأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

أما في كوسبا، فقد طالبت البلدية مخالطي الحالات الايجابية بـ “ضرورة التزام الحجر المنزلي 14 يوما من تاريخ المخالطة، على الرغم من اجراء فحص الـ PCR وصدور النتيجة سلبية، نظرا لدقة الوضع وحرصا على السلامة العامة”.

وأشارت إلى أن “المسؤولية الفردية والوعي الفردي هو الأساس”، داعية إلى إبلاغها عن كل مخالف”.