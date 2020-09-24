لبنان | مركز الملك سلمان للإغاثة وزع مساعدات غذائية في صيدا

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 9:18 صباحًا
مركز الملك سلمان للإغاثة
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية “الغنى” الخيرية، تزامنا مع العيد الوطني السعودي الـ 90، حصصا غذائية في جمعية “المواساة” في صيدا، حيث استفادت 300 عائلة محتاجة من صيدا والجوار. ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في لبنان لعام 2020، للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وشكرت إدارة جمعية “المواساة” مركز الملك سلمان على هذه المبادرة الإنسانية التي تخفف من الأعباء الاقتصادية على المقيمين في مدينة صيدا والجوار، كما قدمت التهاني للمملكة العربية السعودية لمناسبة العيد الوطني متمنية لها دوام الازدهار والتقدم.
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