لبنان | آلية جديدة لإعادة تنظيم الدعم للأعلاف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

اتفق وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى مع مستوردي الأعلاف المدعومة على وضع آلية جديدة تتضمن تحديد تجار الأعلاف في القرى والبلدات الذين سيزودون المستوردين بأسماء المربين المستحقين الاستفادة من الدعم عبر بطاقات تعريفية جديدة ستصدرها وزارة الزراعة لهذه الغاية.

وفي حال المخالفة، تتم إحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

وعقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى اجتماعا مع مستوردي الأعلاف المدعومة، في اطار مساعي الوزارة لإعادة تنظيم الدعم لايصاله الى مستحقيه من مربي الماشية والدواجن.