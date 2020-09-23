لبنان | مستشفى ميس الجبل: نستنكر الاعتداء على الجهاز الطبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 7 دقائق

اصدرت ادارة مستشفى ميس الجبل البيان التالي، “بتاريخ 23/9/2020 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر الأربعاء، وأثناء قيام طبيب الطوارئ الدكتور ع. ع. بواجبه في مستشفى ميس الجيل الحكومي، تعرض للضرب المبرح من قبل شابين من بلدة ميس الجبل”.

وعلى الأثر عقدت إدارة المستشفى واللجنة الطبية اجتماعا طارئا دانت فيه، الاعتداء السافر على الطبيب “ع. ع” وقالت في بيانها: “نستنكر أشد الاستنكار، وندين الاعتداء المشين على الزميل الطبيب ع. ع. ونؤكد أن أي تعرض لكرامة أي طبيب في المستشفى إنما تطال الجسم الطبي بكامله والطبيب ليس مكسر عصا لأحد كائن من كان”.

وأسف المجتمعون “للاعتداءات المتكررة التي تطال الجسم الطبي والتمريضي، والاستشفائي والعاملين في القطاع الصحي في لبنان من قبل من يفترض بهم تقدير الجهود الجبارة التي يقوم بها الأشخاص المعتدى عليهم في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والعالم في مواجهة وباء كورونا العالمي، حمى الله الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي”.