آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 11:13 مساءً
طارق المجذوب
اعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، في حديث تلفزيوني، انه “يؤيد ان تكون الامراة شريكة مع الرجل بالمسؤولية والقرارات”، مشيراً الى انه “اضعف الايمان ان نعطي الامراة اللبنانية الادنى من حقوقها، وان نعطي اولادها حتى وان كانت متزوجة اجنبي، حقوقها في المجال التربوية، ونحن نشدد على ضرورة ان يعامل التلميد من الام اللبنانية مثل التلميذ اللبناني”.
ولفت المجذوب الى ان “التعليم عن بعد يُعد من المهمات الصعبة على الجميع وهذا المسار لا بد من المرور به في ظل انتشار فيروس كورونا، وسيكون لدينا اجتماع لتقييم الاوضاع الصحية ولاتخاذ الاجراءات المناسبة”.
وكان الوزير طارق المجذوب قد شارك اليوم في الاجتماع الإفتراضي لوزراء التربية العرب، بدعوة من المملكة العربية السعودية، وأكد في كلمته على “النداء لدعم لبنان للتمكن من تطبيق التعلم عن بعد وإنقاذ العام الدراسي”
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المجذوب: لا بد من التوجه نحو التعلم عن بعد في ظل انتشار الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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