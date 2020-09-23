لبنان | بهية الحريري عقدت اجتماعاً في صيدا للبحث في سبل الحد من انتشار فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقدت النائبة بهية الحريري في مجدليون اجتماعا تنسيقيا خصص لتداول سبل الحد من تفشي فيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد الإصابات في مدينة صيدا والجوار.

واستهل الاجتماع بعرض طبيبة قضاء صيدا الدكتورة ريما عبود لواقع الإصابات بكورونا في صيدا والجوار وتطورها وأسباب تزايد الحالات في هذه المنطقة، وفي مقدمها عدم التزام كثيرين شروط السلامة الشخصية والعامة مثل وضع الكمامات والتباعد الجسدي”.

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وخلال الاجتماع، أجرت الحريري اتصالات بكل من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ورئيسة برنامج الترصد الوبائي في الوزارة الدكتورة ندى غصن ورئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور جلال حيدر طالبت فيها بـ”عدم نقل مركز فحص كورونا من مدينة رفيق الحريري في صيدا الى منطقة أخرى، نظرا لحاجة المدينة اليه، في ظل تزايد حالات كورونا وتأمين حاجات مستشفاها الحكومي من تجهيزات ودعم لتمكينه من النهوض بالأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقه في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا”.

هذا واستعرض رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي “ما تقوم به البلدية في موضوع متابعة الحالات التي تظهر ومواصلة عمليات التعقيم ومواكبة وتنفيذ القرارات التي تصدر عن وزارة الداخلية بما يتعلق بتأكيد التزام المواطنين الاجراءات الوقائية من كورونا”.

وفي ختام الاجتماع، تقرر تفعيل عملية التنسيق بين المحافظة والبلدية والصحة والجهات المعنية من أجل متابعة حالات المصابين المحجورين والتأكد من عدم مخالطتهم آخرين، والتشدد في الإجراءات الوقائية والزام المواطنين والمقيمين شروط السلامة العامة، خصوصا في اماكن التجمعات، بالتنسيق والتعاون مع القوى الأمنية المختصة وشرطة بلدية صيدا.