لبنان | قاطيشه: الوقود يُهرب من عكار بتغطية من بعض المسؤولين عن ضبط الحدود إهمالا أو فسادا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب وهبي قاطيشه البيان التالي: “تعيش محافظة عكار منذ عدة أيام حالة من الذعر والخوف بسبب انقطاع مادتي البنزين والمازوت كليا عن محطات الوقود بينما هي متوفرة على مفارق الطرق بأسعار خيالية وما يزيد في مآسي المواطن العكاري، الذي يشكو أصلا من ندرة فرص العمل، أن هذه المادة يتم إدخالها إلى عكار، ولو بكميات قليلة أسوة ببقية المناطق، لكنها تتسرب بسرعة عبر معابر التهريب العديدة بواسطة مهربين امتهنوا امتصاص دماء مواطنيهم ليحرموهم منها كليا. والأنكى من ذلك أن هذه الممارسات غير الشرعية عبر الحدود تحصل بتغطية من بعض المسؤولين عن ضبط الحدود إهمالا أو فسادا، ما يحرم المواطنين كليا من المواد الأساسية لممارسة حياتهم الإقتصادية ويضيق عليهم سبل الحصول على لقمة العيش الكريمة.

لذا يناشد النائب قاطيشه، الوزراء المعنيين في الحكومة المستقيلة، القيام بمسؤولياتهم تجاه المواطنين الذين يعانون في محافظة عكار، لأن استقالتهم كوزراء لا تعفيهم من القيام بواجباتهم الأساسية تجاه مواطنيهم، وإلا اعتبروا أكثر من مقصرين تجاه شعبهم.

كما يناشد، بالأخص المسؤولين الأمنيين في المنطقة ورؤسائهم، للقيام بواجباتهم تجاه المواطنين وحماية لقمة عيشهم، خصوصا أنهم يعرفون جيدا المسؤولين عن التهريب وشبكاتهم التنفيذية الذين يحرمون المواطن العكاري من لقمة العيش الكريمة. إذ لا يمكن لمنطقة عكار أن تقدم خيرة أبنائها دفاعا عن حدود لبنان وحفظ سلمه الأهلي، بينما تعجز قلة من الأمنيين عن ضبط حدود محافظتهم وحفظ الحياة الكريمة لذويهم”.