لبنان | وفد طبي من مستشفى الهمشري زار مستشفى الراعي للبحث في سبل التعاون المشترك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

قام وفد طبي من مستشفى الهمشري بزيارة مستشفى الراعي في صيدا، بتكليف من المدير العام لمستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين، وجرى البحث في سبل التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا. وضم الوفد الدكتور محمد حماد والدكتور عماد حلاق والدكتور زياد أبو العينين.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمستشفى الراعي الدكتور عادل الراعي والمدير الإداري ابراهيم علي الراعي ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة للمستشفى الدكتور وسيم وني.

وتناول البحث “سبل التعاون المشترك في ظل جائحة كورونا، لما فيه خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني من حيث العمليات وكل ما يلزم المرضى وخاصة في ظل أزمة كورونا”.