لبنان | بلدية سبلين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات شفاء

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آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 8:15 مساءً
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت بلدية سبلين في بيان، “تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا لمقيمين في البلدة، و4 حالات شفاء، بما يرفع العدد التراكمي للحالات الإيجابية في البلدة إلى 17 اصابة”.
وأشارت البلدية الى أنها أجرت “الاتصالات اللازمة مع المصابين وطلبت منهم اتخاذ كل إجراءات الحماية والعزل في منزلهم الكائن في المجمع السكني جنوب البلدة، وأعدت لائحة بالمخالطين المباشرين مع المصابين الجدد، وأجرت الاتصالات اللازمة لتحديد موعد لإجراء الفحصوصات لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والمرجح أن يكون الثلاثاء المقبل”.
وتمنت البلدية على الاهالي “التزام منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وذلك اثر تزايد عدد الإصابات بالفيروس في كافة المناطق اللبنانية، ونتيجة الاختلاط المتزايد بسبب الاوضاع السائدة”، مؤكدة على “استمرار اتباع اجراءات الوقاية والسلامة من خلال:
- وضع الكمامة عند الخروج من المنزل لانها تمنع انتقال العدوى.
- تجنب التجمعات واللقاءات في كافة المناسبات.
- ضرورة ترك مسافة آمنة بين الاشخاص لان التباعد يبعد العدوى.
- غسل اليدين وتعقيمها كلما دعت الحاجة لذلك”.
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