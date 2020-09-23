لبنان | بلدية سبلين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات شفاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 8:15 مساءً

أعلنت بلدية سبلين في بيان، “تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا لمقيمين في البلدة، و4 حالات شفاء، بما يرفع العدد التراكمي للحالات الإيجابية في البلدة إلى 17 اصابة”.

وأشارت البلدية الى أنها أجرت “الاتصالات اللازمة مع المصابين وطلبت منهم اتخاذ كل إجراءات الحماية والعزل في منزلهم الكائن في المجمع السكني جنوب البلدة، وأعدت لائحة بالمخالطين المباشرين مع المصابين الجدد، وأجرت الاتصالات اللازمة لتحديد موعد لإجراء الفحصوصات لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والمرجح أن يكون الثلاثاء المقبل”.

وتمنت البلدية على الاهالي “التزام منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وذلك اثر تزايد عدد الإصابات بالفيروس في كافة المناطق اللبنانية، ونتيجة الاختلاط المتزايد بسبب الاوضاع السائدة”، مؤكدة على “استمرار اتباع اجراءات الوقاية والسلامة من خلال: