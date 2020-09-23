لبنان | المجذوب في المؤتمر الإفتراضي لوزراء التربية العرب: لدعم لبنان وإنقاذ العام الدراسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 3 دقائق

شارك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب في الاجتماع الإفتراضي لوزراء التربية العرب، بدعوة من المملكة العربية السعودية، وتحدث فيه كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، رئيس البرلمان العربي الدكتور حمد بن فهم السلمي ووزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي ترأس المؤتمر.

وكرر المجذوب في كلمته “النداء لدعم لبنان للتمكن من تطبيق التعلم عن بعد وإنقاذ العام الدراسي”

كما تحدث في المؤتمر وزراء التربية والتعليم والبحث العلمي العرب، وتمحورت الكلمات حول وثيقة البرلمان العربي المتعلقة بالتربية والتعليم والمناهج والتكنولوجيا والقيم المشتركة، إضافة إلى موضوع التعليم في ظل جائحة كورونا .