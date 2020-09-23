لبنان | فرنسا تدعو الشركاء الدوليين لزيادة الضغط على القيادات السياسية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 40 دقيقة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة وحذر مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات.

وقال لو دريان في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان: “القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة، لذلك فإن الضغوط القوية والمتحدة من جانبنا ضرورية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم”.

وأضاف: “مستقبل لبنان على المحك.. وبدون إصلاحات فلن تكون هناك مساعدات مالية دولية”.

ومن بين الحضور في مجموعة الدعم الدولية الأعضاء الخمس الدائمون في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى القوى الإقليمية الرئيسية وصندوق النقد والبنك الدوليين.