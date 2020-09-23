لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 13 وفاة و940 إصابة جديدة بكورونا

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وزارة الصحة العامة
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 940 حالات جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 31778 حالة”.
وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 923 حالات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و17 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 13 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 328”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 466، من بينها 126 في العناية المركّزة”.
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