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لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 13 وفاة و940 إصابة جديدة بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 33 دقيقة
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 940 ​حالات​ جديدة مُصابة بفيروس “” المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 31778 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 923 حالات إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و17 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 13 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 328”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 466، من بينها 126 في العناية المركّزة”.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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