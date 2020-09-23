لبنان | دياب: فشلنا في بعض الحالات بسبب إستحكام طبقة سياسية قاومت كل محاولات التغيير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك: “إن تخبط لبنان في الأزمات الوجودية غير المسبوقة، يشجعني على القول إن المجموعة الدولية لدعم لبنان لا تدخر وسعا لحشد المساعدات لمساندة لبنان وتعافيه”.

وأضاف: “فيما نحن مجتمعون تحت راية لبنان للتوصل إلى أفضل الطرق لتخطي الأزمة الخانقة، دعوني أشارككم بعض أفكاري للمضي قدما: إن تدهور الظروف المعيشية، أنهك اللبنانيين ودمر مرتكزات الدولة وخلق مناخا من القلق في البلاد. بعد ثورة اللبنانيين، قبلت في 10 كانون الأول 2019، بصفتي أكاديميا لا أنتمي إلى أي فريق سياسي، تحمل مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء. تمكنت حكومتي في مواقف عديدة من تحسين أداء الحكم وحاولت “الحد من سيطرة النخبة التي تقبض على السلطة” كما ورد في تقرير البنك الدولي في آب 2020 “تقييم إنهيار بيروت السريع وتحديد إحتياجاتها”. وقد نجحنا في حالات عديدة أن نلبي طلبات الشعب التي التزمنا بها في البيان الوزاري، لكننا فشلنا في حالات أخرى بسبب إستحكام طبقة سياسية قاومت كل محاولات التغيير بأي ثمن من أجل المحافظة على مكتسباتها ومكانتها”.