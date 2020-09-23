لبنان | وزارة الطاقة: الهبة العراقية غير ملائمة للاستعمال

وزارة الطاقة
أصدرت وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “بعد التداول بأخبار غير دقيقة عن مصير الهبة المقدمة من دولة العراق من مادة الغاز اويل، يهم وزارة الطاقة والمياه أن تجدد أولا شكرها لدولة العراق الشقيقة على الهبة وعلى وقوفها الى جانب لبنان، وبالتالي توضح الوزارة أن هذه الهبة من مادة الغاز أويل البالغة 1.800.000 ليتر والتي تم تخزينها في خزان خاص لها في منشآت النفط في الزهراني، قد تم فحصها وأتت نتائج الفحوصات غير ملائمة للاستعمال في معامل الكهرباء.
لذلك، بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والجهة العراقية الواهبة، وضعت هذه الهبة كاملة بتصرف الجيش اللبناني”.
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