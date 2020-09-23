لبنان | العاهل السعودي: لا بد من نزع سلاح الحزب لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 6:04 مساءً

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، ان “انفجار مرفأ بيروت حدث نتيجة هيمنة حزب الله على صنع القرار في لبنان بقوة السلاح ولا بد من نزع سلاح الحزب لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء” مضيفاً “إيران تدعم الجماعات الإرهابية والطائفية”، وأن “النظام الإيراني استهدف منشآت نفطية بالسعودية واعتدى على السلم والأمن الدوليين، ولا بد من حل شامل وموقف حازم يضمن منع حصول إيران على السلاح النووي ووقف تطوير برامجها الصاروخية” مشدداً على انه “لا يجب التهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب في المنطقة”.

ولفت الملك سلمان إلى أنّ إيران استغلت الاتفاق النووي لتكثيف أنشطتها التوسعية وتأسيس شبكاتها الإرهابية وعدم إنتاج شيء سوى الفوضى والتطرف والطائفية.

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وأكّد أنّ المملكة مدت يدها لإيران بالسلام على مدى العقود الماضية لكن بدون جدوى، مشدّدًا على أنّ المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتخلى عن شعب اليمن إلى أن يستقل عن الهيمنة الإيرانية.

وطالب خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمته في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة التوصل لحل شامل وموقف دولي حازم يضمن ألا يحصل النظام الإيراني على أسلحة دمار شامل، وتابع قائلًا: “السعودية رحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي”.

وأعتبر خادم الحرمين الشريفين أن “السلام خيار استراتيجي”، مؤكدا دعم السعودية لجميع الجهود الرامية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، أن “مليشيات الحوثي لا تتجاوب مع جهود التهدئة، ومستمرة في استهداف المدنيين في اليمن.

ولفت الى ان ” العالم اليوم يواجه جائحة كورونا وتداعياتها” وأن المملكة “قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية”.