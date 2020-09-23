لبنان | بهاء الحريري: مجدداً تؤكد قيادة المملكة أن لا حلول في لبنان إلا بتخليصه من سلاح حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 5:52 مساءً

غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر “تويتر” قائلاً “مجدداً تؤكد قيادة المملكة العربية السعودية أن لا حلول في لبنان إلا بتخليصه من سلاح حزب الله الذي يتحمل مسؤولية الإنهيار وآخره إنفجار مرفأ بيروت.

كلام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نقابله بالتشديد على تنفيذ القرارات الدولية ونزع سلاح الميليشيات في لبنان وعلى رأسها حزب الله”.

وقد ارفق الحريري تغريدته بصورة تجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.