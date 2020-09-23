لبنان | بهاء الحريري: مجدداً تؤكد قيادة المملكة أن لا حلول في لبنان إلا بتخليصه من سلاح حزب الله

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آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 5:52 مساءً
الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ بهاء الحريري
غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر “تويتر” قائلاً “مجدداً تؤكد قيادة المملكة العربية السعودية أن لا حلول في لبنان إلا بتخليصه من سلاح حزب الله الذي يتحمل مسؤولية الإنهيار وآخره إنفجار مرفأ بيروت.
كلام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نقابله بالتشديد على تنفيذ القرارات الدولية ونزع سلاح الميليشيات في لبنان وعلى رأسها حزب الله”.
وقد ارفق الحريري تغريدته بصورة تجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.