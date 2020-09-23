لبنان | الاستماع الى افادة نوفل ضو في دعوى وزير الصحة

القضاء
استمع قسم المباحث الجنائية الى إفادة الإعلامي نوفل ضو حول الشكوى المقدمة ضده، أمام النيابة العامة التمييزية، من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وذلك على خلفية تغريدات عبر “تويتر” لضو يتهم فيها وزير الصحة بوضع أدوية للسرطان إيرانية الصنع في الاسواق من دون المرور بالإجراءات القانونية وإخضاعها للمعايير الدولية.
وبعد الاستماع اليه مطولا، أشار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بترك ضو بسند إقامة وختم التحقيق، على أن يتخذ الإجراء القانوني اللازم.
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