كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 3:40 مساءً السيدة حسناء الحريري بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نشرت السيدة حسناء أبو سبعة الحريري زوجة رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري صورة العلم السعودي في خاصية الستوري في حسابها الخاص عبر موقع “تويتر” وقد بدلت السيدة حسناء الحريري الصورة الرسمية لحسابها بخلفية خضراء لتوجيه تحية خاصة منها للمملكة. صورة نشرتها السيدة حسناء الحريري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصور: في اليوم الوطني السعودي… تحية خاصة من حسناء الحريري للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.