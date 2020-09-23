لبنان | الراعي استقبل وفداً من الجمهورية القوية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 2:40 مساءً

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وفدا من تكتل “الجمهورية القوية” ضم النائبين وهبه قاطيشا وجوزف اسحق، والنائبين السابقين ايلي كيروز وفادي كرم، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الدينية في الحزب انطوان مراد.

وبعد اللقاء، قال كيروز باسم الوفد: “تشرفنا انا ورفاقي في “القوات اللبنانية” بزيارة البطريرك، وتناولنا معه القضايا اللبنانية المطروحة في المفترق اللبناني الخطير. واكدنا الدور التاريخي لبكركي الذي يعيد تصويب الامور انطلاقا من الحرص على التمسك بمرتكزات الدولة والكيان والدستور والتعايش السوي بعيدا من مشاريع الهيمنة والغلبة. وعبرنا عن تمسكنا بموقف البطريرك الصميم وعن استنكارنا للحملة الظالمة التي تطاوله، واننا ندعو اللبنانيين الى التدقيق في المفاهيم السياسية التي تغدق عليهم يوميا كالدولة المدنية والغاء الطائفية السياسية والمثالثة”.