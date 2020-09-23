لبنان | ريفي تقدّم بإخبار للقضاء في ملف مطمر طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تقدّم النائب السابق أشرف ريفي، اليوم، بواسطة وكيلَيه المحاميَين سليمة أديب وهاني المرعبي، بإخبار أمام المحامي العام الإستئنافي في الشمال الناظر في الجرائم البيئية سجل تحت الرقم 8013/2020 في موضوع التقصير في معالجة وضع مكب ومطمر النفايات في منطقة المحجر الصحي في طرابلس وتأثيره السلبي والخطير على الأمن الصحي والبيئي لمدينة طرابلس وأهلها.

وطلب ريفي الاستماع إلى رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي واستيضاحه حول ما أدلى به لجهة الأخطار المُحدقة بالمدينة في حال عدم معالجة وضع المكب والمطمر.

كما طلب اتّخاذ الإجراءات القانونية كافة والتدابير الإحترازية اللازمة لدرء خطر المطمر ومحاسبة المقصّرين كائناً من كانوا، وإحالتهم أُصولاً أمام القضاء المختص.