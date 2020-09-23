لبنان | قانون العفو العام على طاولة مجلس النواب قبل نهاية الشهر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 50 دقيقة آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 1:21 مساءً سجن رومية بعد المطالبات الكبيرة والمظاهرات والاعتصامات المطالبة بقانون العفو العالم لا سيما بعد تردي أوضاع السجون والحديث عن تفشي فيروس كورونا بين المساجين. افيد عن جلسة عامة لمجلس النواب ستعقد قبل نهاية الشهر الجاري وان قانون العفو سيكون على جدول اعمالها. Advertisements وكان أهالي السجناء نظموا تحركا على مقربة من عين التينة للمطالبة باقرار العفو العام عن أبنائهم وخصوصا مع انتشار فيروس كورونا. ووضع الأهالي ملف العفو في عهدة رئيس المجلس نبيه بري. أهالي السجناء نظموا تحركا على مقربة من عين التينة

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