لبنان | بلدية بشمزين: نتائج عائلة المصاب في البلدة سلبية

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آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 2:14 مساءً
كورونا لبنان
اعلنت بلدية بشمزين في بيان، “صدور نتائج فحوص عائلة المصاب في البلدة بفيروس كورونا (زوجته واولاده)، وجاءت كلها سلبية”.
وطلبت البلدية من “جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي إلى حين صدور نتيجة الفحص الثاني الذي أجراه المصاب صباح اليوم”.
في سياق متصل، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن سابقاً أن أعدادَ الإصابات بفيروس كورونا اليومَ ستكون صادمةً لأن هناك مغترباً لم يَحترم إجراءاتِ الحجرِ والوقاية.
وذكر حسن سابقاً أن المرحلة الرابعة تستدعي العودة إلى المزيد من إجراءات الإغلاق، رغم أنه “لا يزال من السابق لأوانه التفكير في هذا الخيار”.
وسجل لبنان في الأيام الأخيرة أرقاماً صادمة بعدد الإصابات بفيروس كورونا حيث فاق العدد عتبة الـ1000 إصابة في يوم واحد.
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