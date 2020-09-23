لبنان | ترويج وتجارة المخدرات في جبل لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع المجموعة الخاصة بغية تفكيك شبكات ترويج وتجارة المخدرات، في مختلف المناطق اللبنانية.

توافرت معلومات لدى المكتب المذكور حول قيام: -غ. ل. (مواليد 1980، لبناني) بتأمين أشخاص للعمل في مجال ترويج المخدرات، ضمن /3/ شبكات تنشط في محافظة جبل لبنان، وذلك مقابل حصوله على نسبة مئوية من المبلغ الذي سوف يتقاضاه كل مروج. إضافة إلى قيامه بجمع الأموال الناتجة عن بيع المخدرات من قبل هذه الشبكات، وبترويج المخدرات -لحسابه الخاص-إلى عدد كبير من المتعاطين.

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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصل عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي الى تحديد هويات /3/ مروجين يعملون ضمن هذه الشبكات، وهوية الشخص الذي يقوم بتزويدها بالمخدرات.

بناء عليه، وضعت خطة محكمة لتوقيفهم، ونتيجة للمتابعة والتنسيق، وبعملية خاطفة أوقفت قوة من المجموعة الخاصة في محلة زوق مصبح (غ. ل) المذكور أعلاه، وكل من:

– م. ع. (مواليد 1997 لبناني)

– م. د. (مواليد 2000 سوري)

– ج. ل. (مواليد 2001، لبناني)

وبالتزامن، أوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في محلة الجديدة، المدعوين:

– ص. ح. (مواليد 1972، سوري) ملقب “ابو رودي”، وتبين أنه من يتولى نقل المخدرات المعدة للترويج من منطقة البقاع، وذلك بالاشتراك مع صديقته المدعوة: -ا. ش. (مواليد عام 1987، لبنانية).

ضبط بحوزة الموقوفين /3/ مسدسات حربية، /5/ أكياس وعلبة بلاستيكية تحتوي على كمية من مادة الكوكايين معدة للترويج، /3/ قطع من حشيشة الكيف، ومبلغ مالي قدره 13,860,000 ل. ل. و/650/ دولارا أميركيا، ناتجة عن بيع المخدرات.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.