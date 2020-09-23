لبنان | إدارة الأزمة في بلدية برج الملوك حذرت من عدم إبلاغها بالاصابات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 8 ثواني

أعلنت إدارة الأزمة في بلدية برج الملوك في بيان أن “الخبر عن أي مصاب بفيروس كورونا يأتيها من إدارة الأزمة في وزارة الصحة وليس منه أو من أهله، خطأ مميت لأن البلدية المسؤول الأول عن حماية أهل البلدة وتسعى دائما للمحافظة على صحتهم وعدم انتقال العدوى إلى الاهالي”.

أضاف البيان: لذا نطلب من كل شخص مصاب أو يعتقد أنه مصاب أن يبلغ البلدية فورا عن حالته لاتخاذ الإجراء اللازم على الرقم 349049-03 وأي شخص تثبت إصابته ولم يبلغ، سيتحمل المسؤولية الجزائية كاملة تجاه القانون، وخصوصا إذا أصيب أحد بالعدوى لعدم اتخاذ الحيطة منه أو ممن خالطه لعدم علمهم بإصابته”.

وختمت: “المرض مش عيب، العيب أن تتكتم وتعدي غيرك وتتسبب بالمصائب لأهلك وأحبابك وأبناء بلدتك”.