لبنان | خلية الأزمة في مجدلا: تسجيل إصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أكدت خلية الازمة بلدة مجدلا-عكار، أنه تم “تسجيل حالة جديدة بكورونا، وهي تخضع للعلاج في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا”.

ودعت في بيان “أهل الفتاة واقرباءها وجميع من خالطها سواء في بلدتها او في مركز عملها، الى اجراء الفحص اللازم والتزام الحجر الوقائي لحين ظهور نتائج فحوصهم”.

وطلبت من أبناء البلدة “التزام التدابير الوقائية، ووضع الكمامات وعدم الاختلاط وغيرها”.

Advertisements

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان.

وأشار الأبيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.”

ولفت أبيض الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. وقال :”نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات. لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات.”

وأضاف: “عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية ، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق.”