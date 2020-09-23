لبنان | “الصحة”: 8 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة وزارة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20/9/2020 و21/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية”. وجاءت نتائج 20/9/2020 كالتالي: Advertisements ” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 21/9/2020 كالتالي: ” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)

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