لبنان | بلدية حارة صيدا: 5 إصابات جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة “أمل” و”حزب الله” في بيان، أن “عداد كورونا سجل 5 حالات إيجابية جديدة لمقيمين في البلدة”.

وطلبت ممن خالط المصابين منذ مدة أسبوع ولغاية اليوم، التواصل على الخط الساخن من أجل إجراء فحص الـ pcr على الأرقام الاتية: 03533893، 03671155، 70904860، 03092325.

في السياق عينه، وبعد ارتفاع عدد الإصابات بـ”كورونا” بشكل كبير، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان.

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وأشار الأبيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.”

ولفت أبيض الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. وقال :”نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات. لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات.”

وأضاف: “عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق.”