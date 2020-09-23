لبنان | بلدية البابلية: ارتفاع عدد الإصابات إلى 17

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية البابلية في بيان، “تسجيل خمس حالات كورونا إيجابية (covid19) جديدة مؤكدة للمقيمين (م.ح) وزوجها (ح.ح) و(أ.م) المخالطين للحالة الايجابية (أ.ر) و(ح.ر) وزوجته (ف.ر) المخالطين للحالة الايجابية (غ.ر) وهم جميعا يلتزمون الحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلتهم بإشراف ومتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية”.

وأوضحت أنه بذلك يكون ارتفع مجموع عدد الحالات الايجابية المؤكدة حاليا في البلدة إلى 17 إصابة، علما أنه هناك مجموعة من الفحوص لم تصدر نتائجها بعد.

وشددت على “المخالطين الذين جاءت نتيجة فحوصهم سلبية، ضرورة استكمال فترة الحجر المنزلي 14 يوما من تاريخ المخالطة للحالة الايجابية كتدبير احترازي”.

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وجددت الدعوة إلى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

توازياً، أشار الأبيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.”

ولفت أبيض الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. وقال :”نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات. لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات.”

وأضاف: “عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية ، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق.” “وجود أول حالة كورونا في البلدة”. واتخذت البلدية على الفور التدابير اللازمة لجهة حجر المصابة واعطاء علم للمخالطين بـ “ضرورة اجراء فحص الـ pcr والتزام الحجر المنزلي 14 يوما حتى ولو جاءت نتائج فحوصهم سلبية”.

وطلبت البلدية في بيان من الاهالي “أخذ الحيطة والحذر والتقيد دائما بالتدابير الوقائية المشددة لتفادي انتشار الفيروس”.