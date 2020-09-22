لبنان | قوى الأمن توضح حقيقة احتراق باخرة في الضبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ 29 ثانية

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2020 10:50 مساءً

بعد أن انتشر خبرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بأن باخرة في الضبية قد تعرضت للاحتراق، وبعد إثارة الشائعات حول الموضوع، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حسابها الرسمي عبر تويتر أنه “لا صحّة لما يجري تداوله، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول احتراق باخرة قبالة شاطئ ضبيّة”.

كما أعلنت أنه “تبيّن أنّ الإضاءة المشعّة هي عبارة عن إنارات تخصّ الباخرة”.