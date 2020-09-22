لبنان | قوى الأمن توضح حقيقة احتراق باخرة في الضبية

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آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2020 10:50 مساءً
باخرة الضبية
بعد أن انتشر خبرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بأن باخرة في الضبية قد تعرضت للاحتراق، وبعد إثارة الشائعات حول الموضوع، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حسابها الرسمي عبر تويتر أنه “لا صحّة لما يجري تداوله، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول احتراق باخرة قبالة شاطئ ضبيّة”.
كما أعلنت أنه “تبيّن أنّ الإضاءة المشعّة هي عبارة عن إنارات تخصّ الباخرة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.