لبنان | لبنان يسجل عدد إصابات كبير بفيروس كورونا وهذا عدد الوفيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 8 دقائق كورونا سجل لبنان عدد إصابات كبير بفيروس كورونا رغم مناشدات الدولة ووزارة الصحة للمواطنين بضرورة أخذ الاجراءات الوقائية. وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 حالات وفاة و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلالا الساعات الـ24 المنصرمة.

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