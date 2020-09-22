لبنان | انتشال جثة رجل مقابل الشاطئ في زوق مكايل

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انتشال جثة رجل مقابل الشاطئ في زوق مكايل
انتشلن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة الثانية والربع بتاريخ 20/9/2020 جثة رجل من مقابل الشاطئ في زوق مكايل-كسروان.
ونقل العناصر الجثة الى مستشفى البوار الحكومي، بعد معاينتها من قبل الاجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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