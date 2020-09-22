لبنان | صوان تابع تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ

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انفجار بيروت
تابع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان تحقيقاته اليوم، فاستمع الى إفادات كل من وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي العريضي، أمين عام المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس غراسيا القزي بصفتهم شهودا.
ومن المقرر أن يستمع صوان غدا الأربعاء الى إفادة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.
ويشار الى أن صوان لم يتسلم لغاية تاريخه، تقارير الخبراء الأجانب الفرنسيين والأميركيين الذين استعان بهم القضاء اللبناني وأنهوا المسح الميداني لموقع الانفجار ومحيطه والبحر، علما أن نتائج التقارير ستحدد طبيعة الانفجار وأسبابه لناحية عمل إرهابي متعمد أو بسبب الإهمال والتقصير وقلة الاحتراز.
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