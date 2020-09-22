لبنان | بيان للجيش بشأن انفجار عين قانا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين الجيش اللبناني صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 22/9/2020 حوالى الساعة 15.00 وقع انفجار في أحد المباني في بلدة عين قانا -إقليم التفاح، وعلى الفور حضرت إلى المكان قوة من الجيش وباشرت التحقيقات في أسباب الانفجار”.

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