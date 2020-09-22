لبنان | القاضي بو سمرا يتابع تحقيقاته في حريق المرفأ بعد غد الخميس

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آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2020 5:48 مساءً
حريق في المرفأ
استجوب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا موقوفين إثنين في ملف الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت في العاشر من الجاري، في أحد المستودعات في المنطقة الحرة. كما استمع الى إفادة موقوف ثالث على أن يستكمل تحقيقاته الإستنطاقية معه ومع آخرين بعد غد الخميس.
ويتم التحقيق في هذا الملف بجرم الإهمال وعدم الإحتراز، ما أدى الى اندلاع حريق ألحق أضرارا جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة في محيطه.
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