لبنان | الراعي عرض مع دل كول الاوضاع في الجنوب ومهام اليونيفيل

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البطريرك الراعي
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، قائد القوات الدولية “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول، وعرض معه الاوضاع العامة في جنوب لبنان والمهام التي تقوم بها اليونيفيل لحفظ الامن والسلام.
واشار دل كول الى “التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني والعمل على تعزيز قدراته”.
واثنى الراعي على “عمل القوات الدولية والتضحيات التي تقدمها والجهود التي تبذلها لحفظ الامن والاستقرار”.
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