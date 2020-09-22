لبنان | الراعي عرض مع دل كول الاوضاع في الجنوب ومهام اليونيفيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، قائد القوات الدولية “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول، وعرض معه الاوضاع العامة في جنوب لبنان والمهام التي تقوم بها اليونيفيل لحفظ الامن والسلام.

واشار دل كول الى “التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني والعمل على تعزيز قدراته”.

واثنى الراعي على “عمل القوات الدولية والتضحيات التي تقدمها والجهود التي تبذلها لحفظ الامن والاستقرار”.