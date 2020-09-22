لبنان | بالفيديو: عناصر من “حزب الله” يطوقون مكان الانفجار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - ما ان دوى انفجار عين قانا في مستودع لاسلحة تابع لـ”حزب الله” حتى سارع عناصر الحزب الى تطويق المكان، مانعين الجيش اللبناني والقوى الامنية واي من السكان من الاقتراب.

و أكد مصدر أمني أن الانفجار وقع في مستودع اسلحة لـ”حزب الله” بسبب خطأ تقني، وهو ما أكده سالم زهران المقرب من حزب الله في تغريدة قبل ان يستبدلها بتغريدة اخرى أشار خلالها الى ان الانفجار وقع في مركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا او جرحى و الاضرار مادية فقط”..

وقال مسؤول في الصليب الأحمر اللبناني، إلى أنه تم إبلاغ عناصر الصليب الأحمر أن الانفجار وقع بالقرب من خزان للوقود، وأن سيارات الصليب الأحمر اللبناني هرعت إلى منطقة الحادث. وبدا واضحا من الصور المتداولة حجم الانفجار الضخم، حيث سمع دوي الانفجار في ارجاء منطقة الجنوب، وارتفعت سحب الدخان الأسود في سماء المنطقة.

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