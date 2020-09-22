لبنان | انفجار في مستودع أسلحة لـ”حزب الله” في عين قانا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - دوى انفجار في منطقة عين قانا قضاء صور جنوبي لبنان، الثلاثاء، حيث ارتفعت سحبا دخانية كثيفة، ليسارع عناصر من حزب الله ويطوقون المكان، حيث أكد مصدر أمني أن الانفجار وقع في مستودع اسلحة لـ”حزب الله” بسبب خطأ تقني، وهو ما أكده سالم زهران المقرب من حزب الله في تغريدة قبل ان يستبدلها بتغريدة اخرى أشار خلالها الى ان الانفجار وقع في مركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا او جرحى و الاضرار مادية فقط”..

وقال مسؤول في الصليب الأحمر اللبناني، جورج الكتاني، إن المعلومات الأولية عن الانفجار، تشير إلى انفجار في خزان للوقود.

وأشار الكتاني إلى أنه تم إبلاغ عناصر الصليب الأحمر أن الانفجار وقع بالقرب من خزان للوقود، وأن سيارات الصليب الأحمر اللبناني هرعت إلى منطقة الحادث.

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وبدا واضحا من الصور المتداولة حجم الانفجار الضخم، حيث سمع دوي الانفجار في ارجاء منطقة الجنوب، وارتفعت سحب الدخان الأسود في سماء المنطقة.

وتظهر الصور والفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارا مادية في المباني والسيارات وتصاعد كبير لسحب الدخان.

بعد وقت قصير من انفجار عين قانا، اندلع حريق كبير في معمل للدهان في الاوزاعي، ما يطرح علامات استفهام فيما ان وصل لبنان الى جهنم كما اشار رئيس الجمهورية ميشال عون في الامس؟!