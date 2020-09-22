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آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2020 4:52 مساءً
انفجار عين قانا
بعد ان غرّد سالم زهران المقرب من “حزب الله” عقب انفجار عين قانا مؤكداً أن الحريق “ناتج عن انفجار مستودع اسلحة ولا سقوط لضحايا او جرحى والاضرار مادية فقط” عاد وسحب التغريدة مستبدلاً معلوماته بأن “حريق #عين_قانا ناتج عن انفجار مركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا او جرحى و الاضرار مادية فقط”..
تغريدة
يذكر ان المعلومات الاولية عن الانفجار تشير الى وقوعه في منزل لتابع لحزب الله وقد فرض الحزب طوقاً أميناً في الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد تأكيده أن انفجار عين قانا وقع في مستودع اسلحة… سالم زهران يستبدل تغريدته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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