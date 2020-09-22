لبنان | بعد تأكيده أن انفجار عين قانا وقع في مستودع اسلحة… سالم زهران يستبدل تغريدته!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2020 4:52 مساءً

بعد ان غرّد سالم زهران المقرب من “حزب الله” عقب انفجار عين قانا مؤكداً أن الحريق “ناتج عن انفجار مستودع اسلحة ولا سقوط لضحايا او جرحى والاضرار مادية فقط” عاد وسحب التغريدة مستبدلاً معلوماته بأن “حريق #عين_قانا ناتج عن انفجار مركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا او جرحى و الاضرار مادية فقط”..

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تغريدة

يذكر ان المعلومات الاولية عن الانفجار تشير الى وقوعه في منزل لتابع لحزب الله وقد فرض الحزب طوقاً أميناً في الموقع.