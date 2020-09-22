لبنان | بالفيديو والصورة – انفجار في منطقة عين قانا جنوباً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2020 3:58 مساءً

سمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء دوي انفجار في منطقة عين قانا جنوبي لبنان والأسباب غير معروفة. ورجحت المصادر أن يكون السبب انفجار خزان للوقود في محطة للمحروقات. يذكر أن الانفجار سمع في عدد كبير من المناطق والبلدات الجنوبية. وأفادت معلومات صحفية عن وقوع غصابات جراء انفجا عين قانا – الجنوب.

ولم تجف بعد دماء الضحايا في انفجار مرفأ بيروت ليعود المشهد نفسه في قانا الجنوبية، إذ وقع انفجار 4 آب في مرفأ بيروت وأدى إلى سقوط أكثر من 190 ضحية وأكثر من 6000 جريح وعشرات المفقودين.

وفقدت أكثر من 300 ألف عائلة مسكنها ومصدر رزقها. ولا يزال شبح الغموض يلف الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وتسبب بتغيير أجزاء واسعة من معالم المدينة، بعد مرور شهر على وقوعه. أسئلة كثيرة لا تزال تطرح ولا إجابات واضحة لها، كما أن السلطات اللبنانية لم تكشف حتى الآن عن نتائج تحقيقاتها رغم أنها وعدت المواطنين بالكشف سريعا عما حدث. لكن رغم ذلك، ظهرت تباعا تفاصيل متعلقة بالأسباب التي أدت لهذه الكارثة.

بعد مرور أكثر من شهر على الانفجار الضخم في بيروت الذي أودى بحياة 190 شخصاً على الأقل وأصاب الآلاف بجروح وحوّل العاصمة إلى “مدينة منكوبة”، لم يكشف بعد بشكل نهائي ومفصّل سبب انفجار كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم مخزنة في أحد مستودعات المرفأ.

وبحسب علماء الزلازل، يوازي ضغط الانفجار ما يعادل زلزالاً بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.

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فانا – انفجار

فانا – انفجار

فانا – انفجار