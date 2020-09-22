لبنان | إجراءات لـMEA متعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية أنه ابتداءً من الغد 23 -9-2020 سيتم تطبيق الإجراءات التالية على جميع الركاب القادمين إلى لبنان:

– أولاً: في ما يتعلق بجميع الركاب القادمين إلى لبنان:

على جميع الركاب القادمين إلى لبنان كوجهة نهائية على متن شركة طيران الشرق الأوسط:

إجراء فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفصح لغاية الوصول الى لبنان، وأن يقوموا باظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check-in Counters، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط القادمة إلى لبنان.

على جميع الركاب القادمين إلى لبنان على متن شركة طيران الشرق الأوسط وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان قبل الصعود على متن الطائرة والمتوفرة إلكترونياً عبر الرابط التالي: https://arcg.is/0GaDnG .

– ثانياً: في ما يتعلق بالركاب القادمين من مصر، تركيا وجميع الدول الأفريقية:

على جميع الركاب القادمين إلى لبنان من مصر، تركيا وجميع الدول الأفريقية إجراء فحص PCR ثان عند وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت والإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 48 ساعة من تاريخ وصولهم الى لبنان و لحين تبلغهم نتيجة فحص PCRالذي خضعوا له عند وصولهم الى المطار. يضاف الى ثمن بطاقة السفرمبلغ قدره 50 دولار أميركي عن كل راكب كلفة إجراء الفحص المطلوب عند وصوله الى المطار .

– ثالثاً: في ما يتعلق بالركاب القادمين من العراق:

على جميع الركاب القادمين إلى لبنان من العراق ، إجراء فحص PCR ثان عند وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت. يضاف الى ثمن بطاقة السفر مبلغ قدره 50 دولار أميركي على كل راكب كلفة إجراء الفحص المطلوب عند وصوله الى المطار.

على الركاب اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان القادمين من العراق الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 72 ساعة من تاريخ وصولهم إلى لبنان يتم خلالها إجراء فحص PCR ثالث لهم، وذلك على نفقتهم الخاصة.

على جميع الركاب القادمين من العراق باستثناء اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقا لمدة 72 ساعة في أحد الفنادق التالية المعتمدة من قبل وزارة السياحة اللبنانية وبأسعار مخفضة وهي: Kanaan – Radisson Blu Martinez HOTEL -Hotel Golden Tulip Hotels -Lancaster Hotels -Group hotel ولمزيد من الإستفسار يمكن الإستعانة بهذه المعلومات:

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Lancaster Hotels – الحجز من خلال الرابط التالي www.lancaster.com.lb أو الاتصال على الرقم التالي: 380000 70 00961

Golden Tulip Hotel Group- الحجز من خلال الرابط التالي www.midtownbeirut.com أو الاتصال على الرقم التالي: 009611347555

Radisson Blu Martinez Hotel – الحجز على الموقع التالي: Radisson Blu Martinez Hotel Beirut أو الإتصال على الأرقام التالية: 1368111 00961 أو whats app3624268 00961

Kanaan group Hotel- الحجز من خلال الرابط التالي www.kanaanhotel.com أو الإتصال على الأرقام التالية: 009618376283 أو whats app 177273 0096170

ولا يسمح للركاب الذين ليس لديهم الحجز الفندقي بالصعود على متن الطائرة القادمة إلى لبنان، وعند وصولهم إلى لبنان يجب عليهم التزام الفنادق لمدة 72 ساعة يتوجب عليهم خلالها إجراء فحص PCR ثالث لهم على نفقتهم الخاصة، وفي حال تبين أن نتيجة هذا الفحص إيجابية يكون على هؤلاء الركاب تحمل كلفة العلاج داخل الأراضي اللبنانية.

– رابعاً: في ما يتعلق بالركاب القادمين من باقي دول العالم:

على جميع الركاب القادمين إلى لبنان من باقي دول العالم الإختيار ما بين: إعادة إجراء فحصPCR ثان خلال مدة 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ وصولهم إلى لبنان على نفقتهم الخاصة أو الإلتزام بالحجر المنزلي أو الفندقي لمدة 10 أيام من تاريخ وصولهم إلى لبنان.

– خامساً: في ما يتعلق بالركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه ضمن أسبوع واحد:

يُسمح للركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه ضمن أسبوع واحد، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الأسبوع التالي، بعدم إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، ويتوجب على هؤلاء الركاب التالي:

أ- الركاب القادمين من العراق، مصر، تركيا وجميع الدول الأفريقية: إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار.

ب- الركاب القادمين من باقي دول العالم: الاختيار بين إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار على نفقتهم الخاصة أو إجرائه خلال 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

الاستثناءات: يستثى من إجراء فحص PCR كل من: الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان.